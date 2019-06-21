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النيابة تأمر بتشريح جثة نجار مسلح انتحر على جذع شجرة شنقا بمنيا القمح

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:55 م
النيابة تأمر بتشريح جثة نجار مسلح انتحر على جذع شجرة شنقا بمنيا القمح جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة منيا القمح، للتحقيق برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، تشريح جثة نجار مسلح تخلص من حياته شنقا علي جزع شجرة بالأراضي الزراعية، بقرية سنهوا مركز منيا القمح، لمعاناته من مرض نفسي.

تلقي  اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا يفيد بلاغا بإنتحار شخص يدعي" محمد ع م أ" 28 سنة نجار مسلح مقيم قرية سنهوا، دائرة المركز، حيث عثر علي الجثة معلقة بحبل علي جذع شجرة بالأراضي الزراعية.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسز زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، وتبين من التحريات الأولية تخلصه من حياته لمعاناته من مرض نفسي، حيث أفاد والده أنه كان يتلقي العلاج لمعاناته من مرض نفسي، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

  

 

 
 
 
 

 

 


الشرقية

مركز منيا القمح

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نجار مسلح

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