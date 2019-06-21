النقل العام: اشتراكات الهيئة مخفضة وتغطى جميع خطوط بطولة أفريقيا

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الاشتراكات الجديدة التى خصصتها الهيئة للخطوط الجديدة، التى تخدم أماكن إقامة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مخفضة للغاية، حيث يصل ثمن الاشتراك على جميع الخطوط 75 جنيها بدلا من 190 جنيها.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن ثمن التذكرة على الخطوط الجديدة 5 جنيهات، ما يجعل الاشتراك يوفر على الراكب الكثير، مشيرًا إلى أن الهيئة خصصت 5 منافذ لبيع الاشتراكات الجديدة.

وطالب رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، المواطنين بالاستفادة من التخفيضات التى دعمتها الهيئة على الاشتراكات لكافة الخطوط، خاصة أن الخطوط الجديدة تربط مناطق القاهرة الكبرى باستادات البطولة.