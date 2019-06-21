سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 04:25 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

النقل العام: اشتراكات الهيئة مخفضة وتغطى جميع خطوط بطولة أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:52 ص
النقل العام: اشتراكات الهيئة مخفضة وتغطى جميع خطوط بطولة أفريقيا ستاد القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن الاشتراكات الجديدة التى خصصتها الهيئة للخطوط الجديدة، التى تخدم أماكن إقامة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مخفضة للغاية، حيث يصل ثمن الاشتراك على جميع الخطوط 75 جنيها بدلا من 190 جنيها.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن ثمن التذكرة على الخطوط الجديدة 5 جنيهات، ما يجعل الاشتراك يوفر على الراكب الكثير، مشيرًا إلى أن الهيئة خصصت 5 منافذ لبيع الاشتراكات الجديدة.

وطالب رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، المواطنين بالاستفادة من التخفيضات التى دعمتها الهيئة على الاشتراكات لكافة الخطوط، خاصة أن الخطوط الجديدة تربط مناطق القاهرة الكبرى باستادات البطولة.


النقل العام

اشتراكات هيئة النقل العام

خطوط هيئة النقل العام

كأس الأمم الافريقية

امم افريقيا

بطولة الامم

الامم الافريقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هيئة النقل العام تبدأ بيع اشتراكات خطوط بطولة أفريقيا بـ5 منافذ

الأحد، 16 يونيو 2019 12:25 م

النقل العام تطرح اشتراكات على خطوط بطولة أمم أفريقيا بـ75 جنيها

الأحد، 16 يونيو 2019 10:09 ص

النقل العام تطرح 20 أتوبيسًا جديدًا لربط مدينة الشروق بالقاهرة

الخميس، 13 يونيو 2019 12:00 ص

صور.. النقل العام بالقاهرة ينهى تجديد 600 أتوبيس لخدمة بطولة أمم أفريقيا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:24 ص

هيئة النقل العام : تجديد 600 أتوبيس لخدمة جماهير بطولة أفريقيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 10 معلومات من قائمة منتخب مصر قبل ضربة البداية فى أمم إفريقيا

فيديو.. 10 معلومات من قائمة منتخب مصر قبل ضربة البداية فى أمم إفريقيا

إجراء القرعة العلنية على حاجزى أراضى الإسكان الاجتماعى الأحد المقبل

إجراء القرعة العلنية على حاجزى أراضى الإسكان الاجتماعى الأحد المقبل

اكتشاف أقدم اندماج لمجرتين فى الكون يعود تاريخه إلى 13 مليار سنة

اكتشاف أقدم اندماج لمجرتين فى الكون يعود تاريخه إلى 13 مليار سنة

فيديو وأرقام.. 8 فراعنة فى سجل أمم أفريقيا التهديفى

فيديو وأرقام.. 8 فراعنة فى سجل أمم أفريقيا التهديفى

"نجيبك نجيبك" لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 6 ملايين

"نجيبك نجيبك" لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 6 ملايين

"تفاهة ديكتاتور" أردوغان يتجسس على أستاذة بجامعة الإسكندرية ويطلب معاقبتها

"تفاهة ديكتاتور" أردوغان يتجسس على أستاذة بجامعة الإسكندرية ويطلب معاقبتها

"مباشر قطر": تورط مستشارين لـ"ساركوزى" فى فساد قطر حول منح تنظيم مونديال 2022

"مباشر قطر": تورط مستشارين لـ"ساركوزى" فى فساد قطر حول منح تنظيم مونديال 2022

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار بالسنة.. وفصل الصيف 93 يوما و15 ساعة

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار بالسنة.. وفصل الصيف 93 يوما و15 ساعة

15 معلومة أمنية عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها قبل الذهاب للاستاد

15 معلومة أمنية عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها قبل الذهاب للاستاد

النقل العام بالقاهرة: أتوبيسات الهيئة لن تغادر موقع الاستاد إلا مع أخر مشجع

النقل العام بالقاهرة: أتوبيسات الهيئة لن تغادر موقع الاستاد إلا مع أخر مشجع

الكهرباء تستهدف وصول عدد العدادات الذكية إلى مليون فى العام الجديد

الكهرباء تستهدف وصول عدد العدادات الذكية إلى مليون فى العام الجديد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة