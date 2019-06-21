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المصريون يشجعون الفراعنة من مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية "باريس"

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:57 م
المصريون يشجعون الفراعنة من مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية "باريس" تشجيع مصر من مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس
كتب محمود راغب

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من داخل مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، جيهان جادو إحدى نابغات مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة تعبر عن حبها وتشجيعها لمصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
 
وحرصت جيهان جادو إحدى نابغات مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، خلال تواجدها داخل مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس على رفع علم مصر ، تعبيرا منها عن مؤازرة المنتخب الوطنى فى افتتاح بطولة الأمم الإفريقية .
 
ويلتقى بعد ساعات قليلة المنتخب المصرى منتخب زيمبابوى فى افتتاح بطولة الأمم الإفريقية باستاد القاهرة .
 
من مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس
من مقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس

 


اليونسكو

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