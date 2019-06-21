سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 02:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

المترو يبدأ اليوم مد ساعات التشغيل للواحدة والنصف صباحا وحتى انتهاء الكان

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:00 ص
المترو يبدأ اليوم مد ساعات التشغيل للواحدة والنصف صباحا وحتى انتهاء الكان مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطبق شركة المترو اليوم الجمعة مد ساعات تشغيل الخطوط الثلاثة حتى الساعة الواحدة والنصف صباحًا بعد منتصف الليل، على أن يبدأ التشغيل اليومى من الساعة الخامسة والنصف صباحًا، ويستمر مد ساعات التشغيل بالخطوط الثلاثة حتى انتهاء بطولة الأمم الأفريقية.
 

كما ترفع شركة المترو درجة الاستعداد القصوى من اليوم لتسهيل تنقل الجماهير عبر خطوط المترو إلى الاستادات التى ستقام عليها مباريات كأس الأمم الأفريقية، وتشكل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار بالمحطات مع زيادة أعداد صرافين التذاكر وتشغيل المحطات بكامل طاقتها بالتنسيق مع إدارات الركاب بشركة المترو، وتوفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال المباريات الهامة ذات الإقبال الجماهيرى الكثيف مثل مباريات مصر والافتتاح والنهائيات.


المترو

الكان

مترو الانفاق

تشغيل المترو

مد ساعات تشغيل المترو

امم افريقيا

الامم الافريقية

بطولة الامم

كان 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جيل محمد صلاح "قادر ويعملها".. الفراعنة يستطيعون إعادة العصر الذهبى بقيادة نجم ليفربول.. التخلص من الفشل الأفريقى.. الصعود للمونديال بعد غياب 28 عاما.. الوصول لنهائى الكان.. الثأر من غانا.. وكسر العقدة المغربية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:15 م

المترو يعلن عودة حركة الخط الثانى لطبيعتها بعد تعطل 18 دقيقة بسبب عطل فنى

الأربعاء، 19 يونيو 2019 05:55 م

المترو يخفض سرعة قطارات الخطين الأول والثانى بسبب ارتفاع الحرارة

الخميس، 20 يونيو 2019 12:45 م

إقبال جماهيرى كثيف على منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة قبل انطلاق الكان.. صور

الخميس، 20 يونيو 2019 01:17 م

شوقى غريب يتحدث عن ملحمة 2006 ومنتخب صلاح ورسالته للاعبين قبل الكان

الخميس، 20 يونيو 2019 02:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وأرقام.. 8 فراعنة فى سجل أمم أفريقيا التهديفى

فيديو وأرقام.. 8 فراعنة فى سجل أمم أفريقيا التهديفى

"نجيبك نجيبك" لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 6 ملايين

"نجيبك نجيبك" لـ سعد لمجرد تتخطى الـ 6 ملايين

"تفاهة ديكتاتور" أردوغان يتجسس على أستاذة بجامعة الإسكندرية ويطلب معاقبتها

"تفاهة ديكتاتور" أردوغان يتجسس على أستاذة بجامعة الإسكندرية ويطلب معاقبتها

"مباشر قطر": تورط مستشارين لـ"ساركوزى" فى فساد قطر حول منح تنظيم مونديال 2022

"مباشر قطر": تورط مستشارين لـ"ساركوزى" فى فساد قطر حول منح تنظيم مونديال 2022

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار بالسنة.. وفصل الصيف 93 يوما و15 ساعة

اليوم بداية الانقلاب الصيفى وأطول نهار بالسنة.. وفصل الصيف 93 يوما و15 ساعة

15 معلومة أمنية عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها قبل الذهاب للاستاد

15 معلومة أمنية عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا.. تعرف عليها قبل الذهاب للاستاد

النقل العام بالقاهرة: أتوبيسات الهيئة لن تغادر موقع الاستاد إلا مع أخر مشجع

النقل العام بالقاهرة: أتوبيسات الهيئة لن تغادر موقع الاستاد إلا مع أخر مشجع

بالأرقام..حجم استثمارات ومشروعات تطوير صناعتى التكرير والبتروكيماويات

بالأرقام..حجم استثمارات ومشروعات تطوير صناعتى التكرير والبتروكيماويات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الكهرباء تستهدف وصول عدد العدادات الذكية إلى مليون فى العام الجديد

الكهرباء تستهدف وصول عدد العدادات الذكية إلى مليون فى العام الجديد

شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة