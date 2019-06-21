المتحدث باسم التحالف العربى يكشف تفاصيل عملية "الحديدة" ضد مليشيا الحوثى

وكالات

كشف المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، عن تفاصيل العملية المشتركة لقوات التحالف التى وتم تنفذيها فجر اليوم الجمعة، واستهدافت شمالى محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تابعة لمليشيا الحوثى الإرهابية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى، أن الأهداف شملت عدد 5 زوارق مفخخة ومسيرة عن بعد تم تجهيزها من قبل الميليشيات الإرهابية لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأوضح العقيد المالكى أن مليشيا الحوثى الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكان لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وكذلك القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد فى انتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

كما أنها تتخذ من الأعيان المدنية وسط المناطق السكنية مقرات لأنشطتها الإرهابية واتخاذ المدنيين كدروع بشرية، وفقا للمالكى.

وبين المتحدث باسم التحالف العربى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الأنشطة والأعمال العدائية والإرهابية مرتبطة بتكتيكات الحرس الثورى الإيرانى تم نقلها من خلال خبراءه وعناصره الداعمة للمليشيا الحوثية، التى تمثل وكلاء إيران بالمنطقة.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربى لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.