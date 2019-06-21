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الكنيسة: لا إيقاف للرحلات والمؤتمرات الكنسية صيفًا

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:41 م
الكنيسة: لا إيقاف للرحلات والمؤتمرات الكنسية صيفًا الكنيسة - أرشيفية
كتبت ـ سارة علام

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نفى القس بولس حليم المتحدث الرسمى بإسم الكنيسة القبطية، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن إيقاف الرحلات والمؤتمرات الكنسية خلال فترة الصيف.
 
وذكر فى بيان رسمى: تؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هذه المعلومات والأخبار غير صحيحة جملةً وتفصيلًا، وأن مقطع الفيديو المنشور على هذه المواقع، مقطع قديم.
 
واختتم: نهيب بوسائل الإعلام كافة، الالتزام بأمانة الكلمة وتحري الدقة فيما ينشرونه، والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، ونصلي ان يحفظ الله مصر والمصريين من كل سوء.
 
 

الكنيسة

ايقاف الرحلات

بولس حليم

لا ايقاف للرحلات

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