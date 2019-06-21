الكنيسة: لا إيقاف للرحلات والمؤتمرات الكنسية صيفًا

كتبت ـ سارة علام

نفى القس بولس حليم المتحدث الرسمى بإسم الكنيسة القبطية، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن إيقاف الرحلات والمؤتمرات الكنسية خلال فترة الصيف.

وذكر فى بيان رسمى: تؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هذه المعلومات والأخبار غير صحيحة جملةً وتفصيلًا، وأن مقطع الفيديو المنشور على هذه المواقع، مقطع قديم.

واختتم: نهيب بوسائل الإعلام كافة، الالتزام بأمانة الكلمة وتحري الدقة فيما ينشرونه، والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، ونصلي ان يحفظ الله مصر والمصريين من كل سوء.