الكشف على 208 مواطنين بالمجان ضمن مبادرة"كلنا واحد" بالبحر الأحمر

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

استمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد"، من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر احتياجا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، نظم قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، بتوجيه قافلة طبية ضمت كافة التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار 3 أيام ، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية الزعفرانة بدائرة مركز شرطة زعفرانة بمحافظة البحر الأحمر.

واستمرت القافلة فى جهودها بالمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية، حيث أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على 208 حالات، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.