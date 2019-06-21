الكشف على 1262 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجانى استمرت لمدة يومين بقرية بنبان بمركز دراو، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية.

أكد الدكتور طارق احمد حسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بأسوان، أنه تم إجراء الكشف الطبي على 1262 مواطنا، مشيرا إلى أن القافلة ضمت العديد من الخدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لإجراء عدد 269 فحصا وتحاليل طبية، وصرف الأدوية بالمجان، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 290 سيدة بالمكان.