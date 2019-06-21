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الكرملين: روسيا وأوكرانيا تتفهمان الحاجة إلى التقدم فى قضية تبادل الأسرى

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:09 م
الكرملين: روسيا وأوكرانيا تتفهمان الحاجة إلى التقدم فى قضية تبادل الأسرى المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
أ ش أ

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أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميترى بيسكوف، أن بلاده وأوكرانيا تتفهمان الحاجة إلى التقدم فى قضية تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وردا على سؤال حول موعد تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، الذى تحدث عنه الرئيس فلاديمير بوتين، أمس، قال بيسكوف، للصحفيين، اليوم الجمعة، "نعم، بالفعل قال بوتين إن هناك مثل هذه المحادثات، وهناك استعداد من قبل الجانب الروسى لحل القضية".

وأضاف "من المهم جدًا أن يتم الرد على هذا الاستعداد بالمثل من الجانب الأوكرانى"، مشيرا إلى أن موسكو سمعت بعض التصريحات من كييف مفادها أن هناك أيضًا تفهما للحاجة إلى التقدم فى هذا المجال. وأكد بيسكوف الحاجة للعمل الثنائى فى هذه المسألة والتحلى بالصبر.

 


الرئاسة الروسية

العلاقات الروسية الاوكرانية

فلاديمير بوتين

الرئيس الاوكرانى

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