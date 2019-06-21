القومية للأنفاق تبحث سبل زيادة معدلات تنفيذ المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو

كتب رضا حبيشى

عقد مسئولى الهيئة القومية للأنفاق اجتماعًا موسعًا مع تحالف فينسى الفرنسية المنفذة للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو لإزالة كافة المشكلات التى تواجه المشروع ودفع معدلات تنفيذ المرحلة لسرعة الإنجاز.

واستعرض الاجتماع كل ما يتعلق بأعمال الحفر واستعداد ماكينة الحفر العملاقة لدخول محطة جمال عبد الناصر وكذلك آليات دفع معدلات التنفيذ وضرورة تكثيف المعدات بالمواقع وعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة بين مسئولى فينسى والهيئة القومية للأنفاق لوضع جدول زمنى مضغوط ومحدد لسرعة الانجاز.

وأكد المسئولون خلال الاجتماع على ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال فى هذا المشروع الهام وفقًا لقياسات الجودة العالية مشيرين إلى الأهمية الكبيرى لمشروعات مترو الأنفاق فى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة خاصة مع اهتمام وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعى للركاب بالقاهرة الكبرى.

وأعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل "الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الألكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر"، والمرحلة الثالثة يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائرى عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.