القومى للمرأة للفنانة ياسمين صبرى: مش عيب تغلطى العيب عدم الاعتذار

أعربت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن استيائها مما كتبته الفنانة ياسمين صبرى عبر الانستجرام وسخريتها من أطفال متلازمة داون.

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى رسالة غاضبة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، فى رسالة للفنانة ياسمين صبرى جاءت فيها"أرسلت لى العديد من أمهات أطفال متلازمة داون ما كتبتيه على الانستجرام بسخريه على Down syndrome وعلمت أيضا أنك مسحتيه وهذا جيد فى حد ذاته".

وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى رسالتها للفنانة ياسمين صبرى، قائلة:"ولكن السخرية غير مقبولة وكان يجب أن تكتبى اعتذار لأن مش عيب أن نغلط ولكن العيب أن نمحى الغلط دون اعتذار فالإعلامى والممثل يعتبر قدوة والكلمة محسوبة ونتمنى أن نرى اعتذار ولكن لن نقبل السخرية وشكرًا".