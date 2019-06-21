القبض على مدير مصنع سكر جمع كميات غير صالحة للاستهلاك لبيعها بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى - أحمد الجعفرى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات ضبط عدد من المتهمين فى قضايا تموينية.

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر بباب شرق بمحافظة الإسكندرية، بعدما كشفت التحريات لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية بلغت 4 طن "سكر حر"، غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

وتبين من خلال فحص عينة من المواد المضبوطة وجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية لإحتوائها على نسبة كبيرة من الأتربة والشوائب، وتبين من التحريات أن المتهم أعدها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.