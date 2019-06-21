القبض على مالك محل استولى على 1330 عبوة زيت تموينى

كتب أحمد الجعفرى

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، فى ضبط مالك محل غير مرخص؛ لتجارة السلع الغذائية بمنطقة الرمل ثان فى محافظة الإسكندرية.

وبتفتيش المحل تبين أن المتهم جمع كميات من السلع التموينية المدعمة من قِبل الدولة، والمخصصة ربطاً على البطاقات التموينية، وقدرها 1330 عبوة زيت تموينى، استولوا عليهم من الدعم، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.