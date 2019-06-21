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القبض على شقيقتين كونتا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنيين بالقاهرة

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:06 م
القبض على شقيقتين كونتا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنيين بالقاهرة حبس-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على  شقيقتين كونتا تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات قائدى السيارات الأجرة عن طريق الادعاء بتحرشهم بهم بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من سائق بأنه حال سيره بالسيارة (أجرة)قيادته بشارع جسر السويس بدائرة القسم ، استوقفه (فتاتين"أدلى بأوصافهما التقريبية") وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب استقلالهما السيارة قامتا بتهديده بالإدعاء بتحرشه بهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وهربتا.

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سيدتين (شقيقتين ، لهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطهالإجرامى فى سرقة متعلقات سائقى السيارات بذات الأسلوب، وأقرا بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى 15000 جنيه)من (محاسب ، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس)، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات الخاصة بالمجنى عليه الأول بمسكنهما، وإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الثانى على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمتين واتهماهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


امن القاهرة

تشكيل عصابى

مباحث النزهة

فتاتان تسرق السيارات

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