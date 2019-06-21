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القبض على إرهابى متهم بنقل عوائل "داعش" فى كركوك العراقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:46 م
القبض على إرهابى متهم بنقل عوائل "داعش" فى كركوك العراقية عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ /

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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الجمعة، قيام الاستخبارات بإلقاء القبض على إرهابى متهم بنقل عوائل تنظيم "داعش" فى محافظة كركوك.

وذكرت الخلية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، "إن قوة من وكالة الاستخبارات ألقت القبض على أحد الإرهابيين فى محافظة كركوك والمطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب والذى يعمل على نقل عوائل عصابات "داعش" داخل مخيمات النازحين وهو من المطلوبين للقوات الأمنية لاشتراكه بعدة عمليات إرهابية".

وأضافت أن عملية إلقاء القبض تمت من خلال الرصد والمتابعة لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية.

 

 


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كركوك العراقية

العراق

أخبار العراق

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