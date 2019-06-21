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العربية للتصنيع تبحث مع وفد مجرى التوسع فى إنتاج وسائل الإضاءة الموفرة للطاقة

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:44 ص
العربية للتصنيع تبحث مع وفد مجرى التوسع فى إنتاج وسائل الإضاءة الموفرة للطاقة جانب من الاجتماع
كتب زكى القاضى

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أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تعزيز التعاون مع دولة المجر الصديقة، مشددا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، بتعميق التصنيع المحلى لمعدات الإضاءة الموفرة للطاقة، بالتعاون مع الخبرات العالمية.

جاء هذا خلال زيارة  بيتر كيفك سفير دولة المجر بالقاهرة و يورج باور رئيس شركة تنجسرام المجرية والوفد المرافق له، فى إطار تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، وخطة الدولة التى تشارك فيها الهيئة العربية للتصنيع، للتوسع فى نشر اللمبات الليد، وكشافات إنارة الشوارع الموفرة للطاقة .

شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي فى مجالات الصناعة المختلفة، بما فى ذلك تبادل الخبرات والتدريب، وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك، خاصة فى مجالات صناعة اللمبات الموفرة للطاقة الليد، وكشافات إنارة الشوارع وحلول الإضاءة الذكية للمدن والمبانى، ووسائل النقل المختلفة، بالإضافة لعدد من مجالات التصنيع ومنها عدادات المياه والغاز.

في هذا الصدد، أعرب "التراس" عن ترحيب الهيئة للتعاون مع شركة تنجسرام العالمية ذات التاريخ العريق  فى معدات الإضاءة، مشيرا إلى بحث ضخ استثمارات مشتركة لتلبية الطلب المتزايد من هذه المعدات للمدن والطرق الذكية والعاصمة الإدارية، وكافة مشروعات التنمية المختلفة.

وأضاف: نستهدف توفير احتياجات السوق المحلى، وتصدير الفائض للأسواق العربية والإفريقية، مؤكدا أن استقرار مصر بالمنطقة ورئاستها للاتحاد الإفريقى يعد حافزا قويا للاستثمار والتعاون مع المجر، وأن التعاون بين البلدين سوف ينتج عنه منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تستطيع النفاذ للسوق المحلى والعربى والأوربى.

وعقب تفقدهم خطوط الإنتاج بمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع ومعرض المنتجات، أشاد  يورج باور رئيس شركة تنجسرام المجرية بالقدرات التصنيعية المتطورة للهيئة وخططها لتعميق التصنيع المحلي ومشاركتها بالعديد من المشروعات التنموية بمصر والمنطقة العربية والإفريقية.

وأضاف: نتطلع للتعاون والاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، لتلبية الطلب المتزايد من معدات الإضاءة الموفرة، مؤكدا إنها خطوة هامة لتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الجودة العالمية بمصر وللمنطقة الإفريقية.

من جهته أكد بيتر كيفك سفير دولة المجر أن التعاون بين القاهرة وبودابست سيشهد تحويلا استراتيجيا لدعم نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى، مشيدا بالعاصمة الإدارية وبحجم الإنجازات والمشروعات القومية التى تشهدها مصر حاليا برئاسة الرئيس السيسى.


العربية للتصنيع

الفريق التراس

السفير المجرى

تعاون مشترك

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