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العرافة تدعو نانسى بيلوسى لعزل ترامب.. كاريكاتير واشنطن بوست

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:04 م
العرافة تدعو نانسى بيلوسى لعزل ترامب.. كاريكاتير واشنطن بوست الكاريكاتير
كتبت ريم عبد الحميد

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سخر كاريكاتير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من رفض نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب البدء فى إجراءات عزل ترامب فى الوقت الذى تزداد فيه المطالب من قبل المشرعين الديمقراطيين بالمضى قدما فى هذا الاتجاه، لاسيما بعد صدور تقرير المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى، والذى اعتبره كثيرون دعوة من مولر للكونجرس للتدخل.

 

وصور كاريكاتير الصحيفة بيلوسى تجلس أمام إحدى العرافات التى تقول لها "لو لم تبدأى فى إجراءات العزل، أرى فترة أخرى لترامب، وأخرى، وأخرى، وأخرى.."، فى إشارة إلى إمكانية نجاح الرئيس الأمريكى فى الحصول على فترة رئاسية ثانية، ما لم يجد تحركا من قبل الديمقراطيين فى الكونجرس.

 

 وتعد نانسى بيلوسى من أبرز الديمقراطيين الرافضين لعزل الرئيس الأمريكى فى الكونجرس، إلا أنها تواجه ضغوطا مكثفة من أعضاء حزبها للجوء لهذا الإجراء بعد صدور تقرير مولر الذى لم يبرىء ترامب من ارتكاب مخالفات، وإن كان لم يوجه إليه اتهامات أيضا لأن سياسة وزارة العدل الأمريكية، التى كان مولر يتبعها قبل استقالته، تحظر توجيه اتهامات لرئيس حالى.

 

إلا أن بيلوسى قالت فى تصريحات لها أمس، الأربعاء، أنه إذا كشفت تحقيقات الديمقراطيين بشأن ممارسات ترامب ارتكابه خطأ كبيرا فقد يسعى المجلس إلى مساءلته.

 

 


نانسى بيلوسى

دونالد ترامب

عزل ترامب

الديمقراطيين

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