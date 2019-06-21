الطقس فى الخليج.. ارتفاع شديد فى درجات الحرارة تصاحبه رياح مثيرة للأتربة

وكالات

يشهد طقس منطقة الخليج، اليوم، الجمعة، زيادة فى حركة الرياح المثيرة للأترية، وارتفاعا شديدا فى درجات الحرارة، بينما تتقلب درجات الحرارة بصورة ملحوظة، فى كافة دول المنطقة.

الطقس فى المملكة العربية السعودية



توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة أن يسود طقس حار الى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة على منطقة مكة المكرمة وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على شمال ووسط وشرق المملكة فى حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .



المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات

الطقس فى الإمارات



توقع المركز الوطنى للأرصاد أن تشهد الإمارات خلال الأيام المقبلة طقسا رطبا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا مع احتمال تكون السحب الركامية التى قد يصاحبها سقوط أمطار فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع "السبت".

وذكر المركز - فى بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الجمعة إلى الثلاثاء - أن الطقس غدا سيكون " رطبا على السواحل ويحتمل تشكل الضباب الخفيف خاصة شمالا يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا وتتكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار، والرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار على المناطق المكشوفة، وسرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر مضطربا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى ومتوسط الموج فى بحر عمان.

ويظل طقس يوم السبت رطبا صباحا ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا مع فرصة لتكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح شمالية غربية غربا وشرقية شرق الدولة خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحيانا وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، ويكون البحر متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

الطقس فى البحرين



وذكرت إدارة الأرصاد الجوية فى مملكة البحرين وزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله حسنا بوجه عام ولكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.



دولة الكويت

الطقس فى الكويت



توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس فى الكويت اليوم الجمعة حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرصة للغبار المثار، لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 45 و46 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

أما ليلا أشار القراوي أن الطقس سيكون حارا نسبيا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.