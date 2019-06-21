الصين تؤكد التزامها بتعميق الإصلاح والانفتاح وتبنى بيئة أعمال موجهة للسوق الدولية

أ ش أ

أكد رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "لى كه تشيانج"، التزام بلاده بتعميق الإصلاحات ودفع الانفتاح وتبنى بيئة أعمال موجهة إلى السوق الدولية وقائمة على القانون.

وقال تشيانج – خلال لقائه مديرين تنفيذيين لعدد من كبريات الشركات متعددة الجنسيات فى العاصمة (بكين)، اليوم الجمعة - إن الصين ترحب بالشركات من كل الدول لتوسيع الاستثمار فى الصين والاستفادة من فرص التنمية الصيني، وأضاف أنه بسبب تزايد عدم الاستقرار والشكوك فى الوضع الدولي، أصبحت هناك حاجة إلى دفع التنمية الثابتة للاقتصاد والتجارة العالميين، وتحسين السلسلة الصناعية العالمية، وحماية البيئة السلمية العالمية.

وتابع أن الصين بحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصادية وتحول اقتصادى وتحديث صناعى ونسبة أكبر من المنتجات والخدمات عالية الجودة، لتحقيق حاجات تحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن هذا سيخلق مساحة أوسع لتنمية الشركات الأجنبية لدخول السوق الصينية.

ولفت إلى أن الصين فتحت قطاع التصنيع بشكل كامل أمام المستثمرين الأجانب، وستفتح قطاع الخدمات تدريجيا، منوها إلى أن الشركات الصينية تحتاج إلى تحسين ذاتها وتحقيق نتائج مربحة للجميع من خلال المنافسة العادلة فى التعاون العالمي.

وشدد على أن بلاده تعامل كل الشركات المسجلة فى الصين بشكل متساو سواء كانت أجنبية أو محلية، مع حماية حقوقها ومصالحها المشروعة، ومن بينها الملكية الفكرية، وأشار إلى أن بكين مستعدة أيضا للربط بين مبادرة الحزام والطريق والاستراتيجيات التنموية للدول الأخرى، وتسهيل التبادلات الشعبية، وحماية التجارة الحرة، وتحقيق التنمية المشتركة.