سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 11:28 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تؤكد التزامها بتعميق الإصلاح والانفتاح وتبنى بيئة أعمال موجهة للسوق الدولية

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:24 ص
الصين تؤكد التزامها بتعميق الإصلاح والانفتاح وتبنى بيئة أعمال موجهة للسوق الدولية رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانج - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "لى كه تشيانج"، التزام بلاده بتعميق الإصلاحات ودفع الانفتاح وتبنى بيئة أعمال موجهة إلى السوق الدولية وقائمة على القانون.

وقال تشيانج – خلال لقائه مديرين تنفيذيين لعدد من كبريات الشركات متعددة الجنسيات فى العاصمة (بكين)، اليوم الجمعة - إن الصين ترحب بالشركات من كل الدول لتوسيع الاستثمار فى الصين والاستفادة من فرص التنمية الصيني، وأضاف أنه بسبب تزايد عدم الاستقرار والشكوك فى الوضع الدولي، أصبحت هناك حاجة إلى دفع التنمية الثابتة للاقتصاد والتجارة العالميين، وتحسين السلسلة الصناعية العالمية، وحماية البيئة السلمية العالمية.

وتابع أن الصين بحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصادية وتحول اقتصادى وتحديث صناعى ونسبة أكبر من المنتجات والخدمات عالية الجودة، لتحقيق حاجات تحسين مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن هذا سيخلق مساحة أوسع لتنمية الشركات الأجنبية لدخول السوق الصينية.

ولفت إلى أن الصين فتحت قطاع التصنيع بشكل كامل أمام المستثمرين الأجانب، وستفتح قطاع الخدمات تدريجيا، منوها إلى أن الشركات الصينية تحتاج إلى تحسين ذاتها وتحقيق نتائج مربحة للجميع من خلال المنافسة العادلة فى التعاون العالمي.

وشدد على أن بلاده تعامل كل الشركات المسجلة فى الصين بشكل متساو سواء كانت أجنبية أو محلية، مع حماية حقوقها ومصالحها المشروعة، ومن بينها الملكية الفكرية، وأشار إلى أن بكين مستعدة أيضا للربط بين مبادرة الحزام والطريق والاستراتيجيات التنموية للدول الأخرى، وتسهيل التبادلات الشعبية، وحماية التجارة الحرة، وتحقيق التنمية المشتركة.

 


مجلس الوزراء الصينى

البيئة السلمية العالمية

الاستثمارات الصينية

مجلس الدولة الصينى

الاقتصاد الصينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع مؤشر نيكى بختام التعاملات لترقب المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:50 ص

ماليزيا تؤكد استفادتها من الحرب التجارية بين أمريكا والصين

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:53 ص

الصين: حل الدولتين هو الطريق الصحيح لحل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:01 ص

تواصل احتجاجات الآلاف فى هونج كونج ضد قانون تسليم المتهمين للصين

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:45 ص

رئيس الصين وزعيم كوريا الشمالية يتفقان على تعزيز العلاقات لدعم السلام الإقليمى

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:20 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءً من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءً من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

250 ألف دولار مكافأة أجيرى حال حصد النجمة الثامنة

250 ألف دولار مكافأة أجيرى حال حصد النجمة الثامنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة