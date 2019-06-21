الصناعة تعلن بدء تجميع طراز جديد من السيارة الصينية MG فى مصر

كتب إسلام سعيد

أكدت وزارة الصناعة والتجارة، حرصها على إجراء مفاوضات مباشرة مع كبريات شركات السيارات العالمية لبدء مشروعات استثمارية مشتركة لها بالسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً فى هذا الإطار إلى اتفاق الشراكة الذى تم توقيعه مؤخراً بين شركة SAIC وإحدى شركات السيارات المصرية، من خلال الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بالشركة، لبدء تجميع طراز جديد من السيارة ماركة MG فى مصر، جاء نتيجة للمفاوضات التى تبنتها الوزارة مع الشركة الصينية منذ شهر نوفمبر الماضى.

وقالت الوزارة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إنها تسعى جاهدة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بمصانع السيارات والصناعات المغذية المتواجدة فى مصر بهدف تعظيم الاستفادة منها، وإعادة تشغيلها مرة أخرى بالشراكة مع شركات عالمية، مؤكدة حرصها على عدم الإعلان عن أى مفاوضات جارية مع الشركات العالمية، إلا بعد التوصل إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته وزارة الصناعة، مع وفد شركة SAIC الصينية لصناعة وتطوير السيارات والمالكة للعلامة التجارية MG برئاسة شن هونج رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية، حضر اللقاء لطفى منصور، عادل خضر، انكوش ارورا ممثلى شركة المنصور للسيارات إلى جانب المهندس حسام عبد العزيز مستشار الوزير للصناعات الهندسية.

ولفتت الوزارة، إلى حرصها على رفع الأعباء الإضافية عن كاهل شركات التجميع ومنحها فرصاً مناسبة للاستثمار والإنتاج فى مصر وتمكينها من المنافسة محليا وإقليميا وعالمياً، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة خطة شاملة لتنمية صناعة السيارات وتوطينها بالسوق المصرى لتصبح مصر إحدى الدول المحورية المنتجة للسيارات بأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وقالت الوزارة، إنها حريصة على استقطاب كبريات الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرى، وتدشين صناعة سيارات وصناعات مغذية تفى باحتياجات السوق المصرى من السيارات وقطع الغيار ويصدر الفائض للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أن السوق المصرى يمثل محوراً تصديرياً وتسويقياً مهماً لأسواق قارات أوروبا وأفريقيا وأسواق الدول العربية ويمتلك فرصاً ضخمة للنفاذ لأسواق عدد كبير من الدول والتكتلات العالمية بفضل شبكة الاتفاقيات الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم.

وأضافت أن الحكومة المصرية حريصة على تشجيع إنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية والتى تمثل مستقبل صناعة السيارات فى العالم، مشيرةً إلى أن توافر الطاقة الكهربائية فى مصر ووجود فائض كبير يسمح بالتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية وهو ما يحقق أهداف اقتصادية وبيئية.

ولفتت الوزارة، إلى إمكانية التعاون بين شركات السيارات العالية وشركائها المصريين فى مجالات التصنيع والإنتاج بالسوق الإفريقى، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ حالياً خظة شاملة للتعاون مع 12 دولة إفريقية تستهدف تعزيز التعاون التجارى والصناعى مع هذه الدول خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أشار شن هونح رئيس مجلس إدارة شركة SAIC الصينية، إلى حرص الشركة على التواجد بأسواق دول شمال افريقيا باعتبارها أحد الأسواق المحورية فى العالم، مشيرا إلى أن الشركة أنتجت ما يقرب من 7 مليون سيارة وتسعى للتواجد وبقوة داخل السوق المصرى من خلال تجميع السيارة ماركة MG.

وأضاف أن السوق المصرى يمثل محوراً متميزا للنفاذ للأسواق الإفريقى، مشيراً إلى حرص الشركة على تحقيق الاستفادة القصوى من شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وشركائها على المستويين الإقليمى والعالمى.

وأوضح هونج، أنه جارى العمل حالياً على إطلاق الطراز الجديد حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال الشهور القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه بموجب الاتفاق بين الشركتين المصرية والصينية تصبح شركة المنصور الموزع الحصرى للعلامة الصينية MG بالسوق المصري.