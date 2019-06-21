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الصحة النفسية: تدريب الأطباء على برنامج علاجى للأطفال الذين يعانون من التوحد

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:17 م
الصحة النفسية: تدريب الأطباء على برنامج علاجى للأطفال الذين يعانون من التوحد وزارة الصحة- ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت أمانه الصحة النفسية وعلاج الادمان بوزارة الصحة أنه تم الإنتهاء من الدليل الإرشادى للعلاج الجمعى للقلق لدى الأطفال ، حيث تم  تدريب الأطباء على برنامج للتدخلات المبكرة للأطفال الذين يعانون من طيف التوحد، والأطفال ذوى الاضطرابات السلوكية المختلفة ، بالتعاون  مع منظمة الصحة العالمية في تطوير نظرية تغيير نظام الصحة النفسية بالمدارس.  
 
 

الصحة النفسية

علاج الادمان

الاطفال

المدارسز

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