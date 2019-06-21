الصحة النفسية: تدريب الأطباء على برنامج علاجى للأطفال الذين يعانون من التوحد

كتب وليد عبد السلام

أكدت أمانه الصحة النفسية وعلاج الادمان بوزارة الصحة أنه تم الإنتهاء من الدليل الإرشادى للعلاج الجمعى للقلق لدى الأطفال ، حيث تم تدريب الأطباء على برنامج للتدخلات المبكرة للأطفال الذين يعانون من طيف التوحد، والأطفال ذوى الاضطرابات السلوكية المختلفة ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تطوير نظرية تغيير نظام الصحة النفسية بالمدارس.