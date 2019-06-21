الصحة النفسية: تدريب الأطباء على برنامج علاجى للأطفال الذين يعانون من التوحد

أكدت أمانه الصحة النفسية وعلاج الادمان بوزارة الصحة أنه تم الإنتهاء من الدليل الإرشادى للعلاج الجمعى للقلق لدى الأطفال ، حيث تم تدريب الأطباء على برنامج للتدخلات المبكرة للأطفال الذين يعانون من طيف التوحد، والأطفال ذوى الاضطرابات السلوكية المختلفة ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في تطوير نظرية تغيير نظام الصحة النفسية بالمدارس.
الصحة النفسية: تدريب الأطباء على برنامج علاجى للأطفال الذين يعانون من التوحدالجمعة، 21 يونيو 2019 09:17 م
وزارة الصحة- ارشيفية
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