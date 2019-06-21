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السفير الإيطالى يبحث تفعيل المرحلة الثالثة من إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:33 م
السفير الإيطالى يبحث تفعيل المرحلة الثالثة من إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا مخلفات - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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دعا جامباولو كانتينى سفير إيطاليا بالقاهرة، وزارة البيئة، للمشاركة فى عدد من الأحداث المتعلقة بمجال البيئة، والتى ستقام فى إيطاليا خلال الفترة المقبلة، ومنها معرض التكنولوجيا الخضراء ECOMONDO 2019 لعرض أحدث نماذج الاقتصاد الدوار والتكنولوجيا المستدامة، والذى يعد الحدث الأكبر فى أوروبا، موضحا أن مصر ستكون هى البلد الضيف فى المعرض نظرا لما حققته من تقدم فى هذا المجال، بالإضافة إلى المشاركة فى مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث.

وناقش الجانبان توسيع مجالات التعاون المصرى الإيطالى خاصة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة، حيث ناقشا تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة فى المنيا، وإمكانية تطبيقه فى محافظات أخرى.

ورحبت وزارة البيئة، بالمشاركة مؤكدة أن مصر تولى اهتمام كبير بالتوسع فى الاقتصاد الدوار، حيث يتم التركيز على هذا البعد خلال الإعداد لقانون البيئة الجديد ويمكن تبادل الخبرات مع ايطاليا فى هذا المجال.

كما أكدت على اهتمامها بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى المعرض وذلك ضمن توجه وزارة البيئة نحو توسيع قاعدة الشركاء، مشددة على حرص مصر على التعاون مع ايطاليا فى مجال البيئة والاستفادة من الخبرة الايطالية خاصة فى مجال التنوع البيولوجى.

وأشار السفير الإيطالى إلى أن التعاون المصرى الايطالى وثيق وممتد منذ فترة طويلة، مشيدا بالتعاون مع وزارة البيئة المصرية فى مجال دعم وتطوير المحميات الطبيعية مثل وادى الريان بالفيوم، مؤكدًا تطلع بلاده لمزيد من التعاون فى المستقبل.

 


المخلفات الصلبة

الاقتصاد الاخضر

الاقتصاد الدوار

السفير الايطالى

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