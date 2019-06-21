الرى: مركز الإنذار المبكر يخدم أكثر من 8 دول إفريقية ويتنبأ بالفيضانات والأمطار

كتبت أسماء نصار

عرضت وزارة الموارد المائية والرى على طلاب "منحة ناصر للقيادة" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة "مكتب الشباب الإفريقى والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو، التحديات فى أفريقيا والقضايا والمشكلات التى تواجه القارة.

وناقشت الوزارة تحديات "الجفاف، الفيضانات فى بعض الدول، ندرة المياه والطاقة، تلوث المياه، الصراعات السياسية والهجمات الإرهابية فى بعض الدول، الفقر، علاوة على الازمات الاقتصادية"، مما ينعكس على تحقيق التنمية والنهوض بالقارة الافريقية، والتأكيد على أن زيادة عدد السكان تعد التهديد الأكبر والذى يؤثر بدوره على جميع القضايا والمشكلات .

وأوضحت وزارة الرى، سبل إدارة المياه وفرص تحويل التحديات التى تواجهها الدول الأفريقية إلى فرص تحقق من خلالها التنمية، مؤكدة أهمية التعاون والتكامل بين دول القارة الافريقية وتبادل ونقل الخبرات فيما بينهم لمواجهه مشكلاتهم بأيدى شعوبها، بالإضافة إلى ضرورة تكاتف الشعوب من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمى وبناء البنية التحتية للدول الأفريقية ورفع الوعى وتغير الرؤى ووجهات النظر تجاه القارة الافريقية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأكدت وزارة الرى أن مركز الإنذار المبكر بالوزارة يخدم أكثر من 8 دول إفريقية وهو متخصص بالتنبؤ بالفيضانات والأمطار وغيرها من الأمور الأخرى، كما توجد الإدارة المركزية للرصد والاتصالات وإطلاق نظام القياس عن بعد لمراقبة موارد المياه فى مصر فى الوقت الفعلى من أجل السيطرة الكاملة على كل قطرة ماء وتحسين توزيعها وتحقيق أقصى قدر من الفوائد .

وأوضح الوزارة أنها تسعى لتحقيق محاور استراتيجية 2020 والتى تشمل أربعة محاور رئيسية والتى تتمثل فى "ندرة المياة، الاستخدام الأمثل للمياه من خلال تطوير أساليب الرى وتقليل الاستهلاك، البحث عن مصادر للمياه من خلال تحلية مياه البحر الأحمر والمتوسط ومعالجة المياه"، بالإضافة إلى تمكين وإتاحة المناخ الملائم لإقامة جسور التواصل والتعاون بين الدول من خلال تنظيم حملات إعلامية بجانب حملات التوعية ولقاءات تبادل المعلومات ووجهات النظر، مؤكدا على استعداد وزرة الموارد المائية والرى على تقديم كافة اشكال الدعم والتدريب وتبادل ونقل الخبرات المصرية لأبناء القارة الافريقية فى كافة المجالات لمواجه التحديات وتحقيق التنمية فى القارة .

وأشارت الوزارة إلى ضرورة التنافس بين الدول الافريقية من اجل تنمية القارة وتحقيق النمو خاصة ان تنمية افريقيا واستقرارها يعد نهضة حقيقية لمصر .