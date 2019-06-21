الرئيس الموريتانى يدعو للتصويت لمرشح الحزب الحاكم فى الانتخابات الرئاسية

أ ش أ

دعا الرئيس الموريتانى المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، الناخبين الموريتانيين للتصويت لمرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزوانى، فى الانتخابات الرئاسية، من أجل استمرار الأمن والاستقرار والبناء.

وأثنى ولد عبد العزيز - خلال مهرجان انتخابى للمرشح محمد ولد الغزوانى مساء اليوم الخميس فى نواكشوط - على مسؤولية الشعب الموريتانى وانضباطه، مؤكدا أنه أثبت ذلك خلال الحملة الانتخابية التى استمرت أسبوعين.

من جانبه، قال المرشح محمد ولد الغزوانى إنه سيعمل فى حالة انتخابه، السبت القادم، على ضمان استقرار موريتانيا وتعزيز أمنها وتقوية وحدتها.

وأضاف أنه سيسعى لإقامة مؤسسات قوية، والقضاء على الفقر والبطالة وكافة أنواع الفوارق، وتوفير العلاج والتعليم الجيد والخدمات الأساسية لكافة المواطنين أينما كانوا على امتداد الوطن، ومواجهة جميع مظاهر الغلو والتطرف، وبناء دولة عصرية تحترم قيمها الإسلامية الراسخة، وتعتز بتنوعها وتكفل الحقوق والحريات.

فى المقابل، وعد سيدى محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء الموريتانى الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية بتثبيت فورى لأسعار المواد الغذائية ومواد المحروقات.

وقال المرشح المدعوم من ثلاثة أحزاب معارضة، خلال مهرجان شعبى حاشد فى الملعب القديم فى نواكشوط مساء الخميس، إنه فى حال انتخابه سيعمل على الفور على تثبيت أسعار المواد الغذائية وخفض أسعار البنزين، وزيادة رواتب الموظفين، والجنود، والضباط، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.