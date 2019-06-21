سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 01:06 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الموريتانى يدعو للتصويت لمرشح الحزب الحاكم فى الانتخابات الرئاسية

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:43 ص
الرئيس الموريتانى يدعو للتصويت لمرشح الحزب الحاكم فى الانتخابات الرئاسية محمد ولد عبد العزيز
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الرئيس الموريتانى المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز، الناخبين الموريتانيين للتصويت لمرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزوانى، فى الانتخابات الرئاسية، من أجل استمرار الأمن والاستقرار والبناء.

وأثنى ولد عبد العزيز - خلال مهرجان انتخابى للمرشح محمد ولد الغزوانى مساء اليوم الخميس فى نواكشوط - على مسؤولية الشعب الموريتانى وانضباطه، مؤكدا أنه أثبت ذلك خلال الحملة الانتخابية التى استمرت أسبوعين.

من جانبه، قال المرشح محمد ولد الغزوانى إنه سيعمل فى حالة انتخابه، السبت القادم، على ضمان استقرار موريتانيا وتعزيز أمنها وتقوية وحدتها.

وأضاف أنه سيسعى لإقامة مؤسسات قوية، والقضاء على الفقر والبطالة وكافة أنواع الفوارق، وتوفير العلاج والتعليم الجيد والخدمات الأساسية لكافة المواطنين أينما كانوا على امتداد الوطن، ومواجهة جميع مظاهر الغلو والتطرف، وبناء دولة عصرية تحترم قيمها الإسلامية الراسخة، وتعتز بتنوعها وتكفل الحقوق والحريات.

فى المقابل، وعد سيدى محمد ولد بوبكر رئيس الوزراء الموريتانى الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية بتثبيت فورى لأسعار المواد الغذائية ومواد المحروقات.

وقال المرشح المدعوم من ثلاثة أحزاب معارضة، خلال مهرجان شعبى حاشد فى الملعب القديم فى نواكشوط مساء الخميس، إنه فى حال انتخابه سيعمل على الفور على تثبيت أسعار المواد الغذائية وخفض أسعار البنزين، وزيادة رواتب الموظفين، والجنود، والضباط، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

 


الانتخابات الرئاسية

انتخابات موريتانيا

محمد ولد الغزوانى

محمد ولد عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد .. أجمل الأهداف فى جميع نسخ أمم أفريقيا.. فيديو

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة