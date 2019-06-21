الدولار يفقد 9 قروش أمام الجنيه خلال21 يوما.. ويسجل 16.67 جنيه للشراء

فقد سعر الدولار، 9 قروش أمام الجنيه المصرى، منذ بداية شهر يونيو، ليسجل سعر 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع بالبنك المركزى المصرى مقابل 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع بداية الشهر الجارى.
وينشر "اليوم السابع" أسعار الدولار فى عدد من البنوك المختلفة:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى16.64 جنيه للشراء.
16.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى16.65 جنيه للشراء.
16.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر16.65 جنيه للشراء.
16.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة16.65 جنيه للشراء.
16.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى16.71 جنيه للشراء.
16.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib16.64 جنيه للشراء.
16.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية16.65 جنيه للشراء.
16.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة16.65 جنيه للشراء.
16.75 جنيه للبيع.
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