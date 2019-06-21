الدولار يفقد 9 قروش أمام الجنيه خلال21 يوما.. ويسجل 16.67 جنيه للشراء

كتب هانى الحوتى

فقد سعر الدولار، 9 قروش أمام الجنيه المصرى، منذ بداية شهر يونيو، ليسجل سعر 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع بالبنك المركزى المصرى مقابل 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع بداية الشهر الجارى.



وينشر "اليوم السابع" أسعار الدولار فى عدد من البنوك المختلفة:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.64 جنيه للشراء.

16.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.71 جنيه للشراء.

16.81 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.64 جنيه للشراء.

16.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة 16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.