الدولار يتجه لتكبد خسارة أسبوعية مع اعتزام المركزى الأمريكى خفض أسعار الفائدة

طوكيو – رويترز

يواجه الدولار صعوبات اليوم الجمعة للارتفاع، ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية مقابل عملات رئيسية بعد أن انضم مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) إلى بنوك مناظرة عالمية فى اعتزام خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادى المتعثر.

وقال متعاملون ومحللون إن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أقل من 2% وارتفاع الذهب فوق مستوى مقاومة فنى رئيسى إلى أعلى مستوى فى ست سنوات تقريبا يشيران إلى أن الدولار قد يواجه فترة طويلة من ضغوط البيع.

ويتحول التركيز حاليا إلى ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة والصين حل نزاعهما التجارى فى قمة زعماء مجموعة العشرين التى تُعقد فى مدينة أوساكا الواقعة غرب اليابان، لكن محللين يحذرون من أن فرص حدوث انفراج حاسم منخفضة.

وجرى تداول الدولار عند 107.11 ين لكنه انخفض خلال الجلسة إلى أدنى مستوى فى 5 أشهر عند 107.04 مع استمرار تعرضه لضغوط جراء تلميح رئيس مجلس الاحتياطى الاتحادى جيروم باول إلى أن البنك المركزى سيخفض أسعار الفائدة فى اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية فى يوليو.

وفى الأسبوع، تراجع الدولار 1.4 % مقابل الين، متجها صوب تسجيل أكبر انخفاض منذ أواخر مارس.

وبلغ مؤشر الدولار، الذى يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات مناظرة، 96.586 لينخفض واحدا بالمئة على أساس أسبوعى.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 1.25 % إلى 1405.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته فى أكثر من 5 سنوات، والذهب بصدد تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعى منذ أواخر أبريل 2016 مدعوما بعوامل من بينها تزايد التوتر العسكرى بين الولايات المتحدة وإيران.

وجرى تداول الجنيه الاسترلينى عند 1.2704 دولار، ليتجه صوب الارتفاع 0.9 % على أساس أسبوعي، فيما سيشكل أفضل أداء له فى سبعة أسابيع.

وسجل اليورو 1.1295 دولار فى التعاملات، دون تغيير يذكر خلال الجلسة لكنه ارتفع 0.8 بالمئة فى الأسبوع.