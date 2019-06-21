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الداخلية:بعثة قانونية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين بالسعودية

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:35 م
الداخلية:بعثة قانونية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين بالسعودية الأحوال المدنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وافق اللواء محمود توفيق ، وزير الداخلية على إيفاد بعثات قانونية وفنية تابعة لقطاع الأحوال المدنية إلى المملكة العربية السعودية "جدة – الرياض" لإستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين المقيمين بها، دون تحميلهم تكاليف ومشقة حضورهم للبلاد.
وتعمل البعثة القانونية في مدينة جدة ابتداءً من 23 يونيو المقبل لمدة 12 أيام، وبمدينة الرياضي ابتداءً من 23 يونيو لمدة 7 أيام، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التواصل مع أعضاء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج، وتيسير إجراءات حصولهم على الخدمات بمحال إقامتهم.
 

الاحوال المدنية

المصريين بالخارج

بطاقة رقم قومي للمصريين بالخارج

وزير الداخلية

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