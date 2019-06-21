الحماية المدنية تسيطر على حريق ضخم داخل أحد المطاعم بأسيوط.. صور

أسيوط - محمود عجمى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، منذ قليل من السيطرة على حريق، اندلع بمدخنة إحدى المطاعم بحى غرب مدينة أسيوط، دون خسائر فى الأرواح.

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط تلقت بلاغًا من عمليات حى غرب أسيوط يفيد بنشوف حريق فى مدخنة إحدى المطاعم بشارع التحرير المتفرع من شارع يسرى راغب ما أدى إلى انتشار الحريق فى عدد من اسطح العقارات المجاورة.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، ومحمد بشير، رئيس حى غرب، ونائبه ومساعديه ومسئولى الإزمات بالحي، وتم السيطرت علي الحريق دون وقوع اي إصابات بشرية، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.