الجيش اليمنى يستعيد مناطق من قبضة الحوثى فى محافظتى البيضاء وصعدة

عدن /أ ش أ/

أعلن الجيش اليمنى، الجمعة، استعادة مناطق ومواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثى فى محافظتى البيضاء وسط البلاد، وصعدة معقل الحوثيين أقصى شمال اليمن.

وذكر المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية -حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية- أن قوات الجيش الوطنى حررت مناطق ومواقع جديدة فى جبهة قانية شمال البيضاء، مؤكدا أن المعارك متواصلة، وسط تقدم قوات الجيش وانهيار كبير وخسائر بشرية ومادية فادحة فى صفوف الميليشيات.

ونقلت القناة عن قائد اللواء (143 مشاة) اليمنى العميد ذياب القبلي، قوله إن قوات الجيش استعادت "منطقة حوران بالكامل وتبة الطيارة ومنطقة سليل واجوال والشعير وجول آل سالم ومنطقة نمران وبيوت الجدعان وبيوت الهنادية فى جبهة قانية شمالى محافظة البيضاء".

كما سيطر الجيش اليمني، اليوم على مواقع جديدة بمديرية رازح غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثى أقصى شمال البلاد تشمل "تبة القد" وأجزاء واسعة من "جبل الحصن" فى رازح غرب صعدة، وتمكنت من دحر ميليشيات الحوثى منها وضرب تحصيناتهم فى مناطق أخرى، وأسفرت العمليات العسكرية عن مقتل وإصابة الكثير من ميليشيات الحوثى وتكبيدها خسائر مادية ومعنوية.