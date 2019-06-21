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الجيش الجزائرى يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة فى "باجى مختار" جنوبى البلاد

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:50 م
الجيش الجزائرى يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة فى "باجى مختار" جنوبى البلاد الجيش الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/

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كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، مخبأ للأسلحة والذخيرة بمنطقة باجى مختار جنوبى البلاد.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن المخبأ يحتوى على بندقية رشاشة من نوعFMDP، وبندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، وقاعدتى إطلاق صواريخ عيار 107 ملم، و87 قذيفة هاون عيار 82 ملم، و٦ قذائف RPG-2، وكمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ2496 طلقة.

من جهة أخرى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطنى الشعبى ثلاثة مخابئ للإرهابيين، وسبع قنابل تقليدية الصنع، وأغراض أخرى، إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية لارباع بولاية باتنة.

وأوضح البيان أن مثل هذه النتائج النوعية تؤكد على فعالية ونجاح مختلف العمليات التى تقودها وحدات الجيش فى تأمين وحماية كافة التراب الوطنى من مختلف الآفات والتهديدات.

 


الجيش الجزائرى

الجزائر

الاسلحة

الذخيرة

اسلحة وذخيرة

جيش الجزائر

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