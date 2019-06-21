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التخطيط تعلن عن أسماء المرشحين لبرنامج الشهادة المهنية فى ريادة الأعمال

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:40 ص
التخطيط تعلن عن أسماء المرشحين لبرنامج الشهادة المهنية فى ريادة الأعمال الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030
كتبت هبة حسام

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أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلة فى مشروع رواد 2030، عن أسماء المرشحين لبرنامج الشهادة المهنية فى ريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، ممن انطبقت عليهم شروط ومعايير الترشح للبرنامج الذى يتم بالتعاون بين مشروع رواد 2030 والجامعة الألمانية بالقاهرة، وذلك عقب الانتهاء من مرحلة فرز استمارات التقديم تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة المقابلات الشخصية.
 
وقالت وزارة التخطيط، إن البرنامج التدريبى يتيح للمشاركين تقييم سماتهم الشخصية واستخدام هذا الوعى الذاتى فى تشكيل فرق ريادة الأعمال، حيث تعمل وحدات البرنامج على تعريف المشاركين بريادة الأعمال كخيار مهني، والسمات والخصائص الشخصية لأصحاب المشاريع والعقلية الريادية، لتكن بمثابة تجربة تمهيدية للخريجين من كافة التخصصات والذين لم يسبق لهم التعرض لفكر ريادة الأعمال من قبل.
 
ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، إلى أن الفرق التى يتم تشكيلها فى بداية البرنامج التدريبى تتشارك لتعمل معًا بهدف تطوير وتحويل فكرة ما إلى فرصة عمل كاملة مما يسهم فى تدريب المشاركين على كيفية تقييم الأسواق وفهم الصناعات ذات الصلة بمشروعاتهم التى قاموا باختيارها.
وأوضحت الدكتورة غادة خليل، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن مدة البرنامج تصل إلى 32 ساعة اتصال من التعليم موزعة على أربعة أسابيع، مشيرة إلى أن المواد التدريبية تتضمن ثمان وحدات تشمل تعريف رواد الأعمال وفرق العمل الريادية، ووحدة بعنوان من الفكرة إلى الفرصة، فضلًا عن وحدات الأسواق والصناعات وتطوير نموذج الأعمال، إلى جانب التحقق من صحة المفهوم واختبار السوق والإمكانيات المالية، إضافة إلى وحدة عرض الأفكار للحصول على التمويل.
 
وحول معايير اختيار المشاركين، قالت غادة خليل، إن الشروط تضمنت أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، حاصل على مؤهل جامعى، وألا يقل سن المتقدم عن 22 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا مع القدرة على الفهم والتواصل باللغة الانجليزية، مع أفضلية الاهتمام والخبرة السابقة بمجال ريادة الأعمال والالتزام بالبرنامج خلال عطلات نهاية الاسبوع، موضحة أن المرحلة التالية هى مرحلة المقابلات الشخصية واختيار أفضل المتقدمين بناء على معايير اجتياز المقابلة من المهارات الشخصية والخبرات العملية والحافز لدراسة البرنامج.
 
يذكر أنه تم فتح باب التقديم للبرنامج وإعلان معايير الترشح خلال فبراير الماضى من خلال الرابط الالكترونى https://rowad2030.com/الشهادة-المهنية-في-ريادة-الأعمال-بالج-2/.
 

اخبار الاقتصاد

التخطيط

رواد 2030

ريادة الاعمال

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