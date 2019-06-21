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التحالف العربى: مبعوث أمريكا أطلعنا على سلاح وفرته إيران لميليشيات الحوثى

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:09 م
التحالف العربى: مبعوث أمريكا أطلعنا على سلاح وفرته إيران لميليشيات الحوثى قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية
أ ش أ

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قال قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية الأمير الفريق الركن فهد بن تركى بن عبد العزيز، إنه تم إطلاع المبعوث الأمريكى للملف الإيراني، على بعض الأسلحة والمعدات التى وفرها النظام الإيرانى للميليشيات الحوثية لاستهداف السعودية، حسبما أفادت قناة " العربية الحدث" الإخبارية.

وشدد المبعوث الأمريكى إلى إيران براين هوك، اليوم الجمعة، فى مؤتمر صحفى عقده، اليوم، على هامش زيارته للرياض، على ضرورة مواجهة الجهود الإيرانية لاستخدام أذرعها فى المنطقة والتى تهدف إلى استهداف المملكة العربية السعودية وزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة.

 

 

 

 


التحالف العربى

المبعوث الامريكى لايران

جماعة الحوثى الارهابية

الحرب فى اليمن

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