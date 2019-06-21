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البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى بنسبة انخفاض 0.4%

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:33 م
البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى بنسبة انخفاض 0.4% البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 2.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 757 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4% عن الأسبوع الماضى. 
 
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 399.4 مليار جنيه إلى 399.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 0.1%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 242.3 مليار جنيه إلى 240.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.9%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 641.7 مليار جنيه إلى 639.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%. 
 

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