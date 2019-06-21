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البحرية الهندية: نشر بارجتين حربيتين فى خليج عمان هدفه توفير السلامة

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:24 ص
البحرية الهندية: نشر بارجتين حربيتين فى خليج عمان هدفه توفير السلامة سلاح البحرية الهندية
أ ش أ

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قال المتحدث باسم سلاح البحرية الهندية، دى كيه شارام، إن بلاده ستنشر بارجتين حربيتين فى مياه الخليج العربى وخليج عمان بغرض توفير الأمن للسفن التجارية التى تحمل الأعلام الهندية فى المنطقة.

وأوضح المتحدث - وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية على موقعها الإلكترونى - "إن هذا الإجراء يأتى بعد وقوع اعتداءات على بعض السفن التجارية التى كانت تبحر هناك مؤخرا، وأن الهدف من نشر هاتين البارجتين هو توفير السلامة البحرية فى مياه المنطقة المضطربة".

وتابع "أن البارجتين المدمرة (أى إن إس تشيناى) وسفينة الدورية (أى إن إس ساناينا) سوف تحظيان أيضا بدعم من خلال غطاء جوى وعناصر مراقبة".

وأضاف أن القوات الهندية تجرى أيضا عمليات استطلاع فى المنطقة باستخدام طائرة الاستطلاع "بي-8 أي" بعيدة المدى.

 


الخليج العربى

البحرية الهندية

خليج عمان

السفن التجارية

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