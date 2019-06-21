الانقلاب الصيفى 2019.. كيف تحتفل 7 دول بأطول يوم فى أنحاء العالم.. صور

كتب بلال رمضان

يحظى الانقلاب الصيفى، بأهمية كبيرة فى العديد من الثقافات العالمية منذ عصور ما قبل التاريخ والعديد من المهرجانات والطقوس، إذ يعد إيذانا ببدء فصل الصيف فكليا، والذى كشفت الحسابات الفلكية أنه يبدأ فى 21 يونيو بنصف الكرة الشمالى.

وبينما يبدأ الانقلاب الصيفى معلنا عن بداية فصل الصيف فى نصف الكرة الشمالى، يحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى، ويبلغ طول النهار أقصاه فى نصف الكرة الشمالى ويكون هذا اليوم هو أطول نهار وأقصر ليل فى السنة، وطبقا للحسابات الفلكية فيبدأ فصل الصيف الجمعة 21 يونيو وطوله 93 يوما و15 ساعة و56 دقيقة هذا العام إلى أن يحدث الاعتدال الخريفى وبدء فصل الخريف.

وحتى يومنا هذا، يحظى الانقلاب الصيفى بإقامة العديد من المهرجانات والطقوس فى جميع أنحاء العالم، والتى نرصد أبرزها فى هذا التقرير.

الانقلاب الصيفى المملكة المتحدة



أصبح تجمع الكهنة فى ستونهنج فى جنوب غرب إنجلترا، صورة رمزية لهذا اليوم، ويرجع تاريخ ستونهنج إلى أواخر العصر الحجري وأوائل العصر البرونزى، مرادفا للانقلاب الصيفى الذى ارتبط بالوثنية منذ آلاف السنين.



الانقلاب الصيفى فى المملكة المتحدة

الانقلاب الصيفى يعرفه الكهنة باسم Litha ، باليوم الوحيد الذى يصل فيه صعود الشمس إلى منتصف الحجارة عندما يلمع على مذبح التكوين المركزى، كما يظهر فى الصورة، ويجذب حشودًا كبيرة كل عام.



الانقلاب الصيفى فى اسبانيا

إسبانيا

تحتفل إسبانيا بحفل تقليدى على شرف القديس يوحنا المعمدان، الذى يقام مساء يوم 23 يونيو، وتشهد هذه الاحتفالات إشعال النيران، وجمع النباتات الطبية التقليدية، والتى يتم تعليقها أو وضعها فى ماء الاستحمام.



الانقلاب الصيفى فى الولايات المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية



يُعقد اليوم الدولى لليوجا فى 21 يونيو - وهو التاريخ الأكثر شيوعًا للانقلاب الصيفى - منذ عام 2015، وفى كل عام، يقوم الآلاف برحلة إلى التايمز فى نيويورك للاحتفال بهذه المناسبة من خلال المشاركة.



الانقلاب الصيفى فى منغوليا

منغوليا



فى ظل الحكم الشيوعى، تم حظر الممارسة المنغولية القديمة للشامانية لمدة 70 عامًا، ولكن تجددت منذ عام 1992. ويُنظر إلى الانقلاب الصيفى على أنه جزء أساسى من الدين وهوية الأمة، ويشهد الاحتفال إشعال النيران.



احتفالات الانقلاب الصيفى فى أوكرانيا

أوكرانيا



فى أوكرانيا، تقام الاحتفالات مثل إسبانيا على شرف يوحنا المعمدان، المعروف فى كييف باسم إيفان كوبالا. وفى يوم الانقلاب الصيفى، يقوم الشباب والفتيات بالقفز من فوق النيران لتطهير أنفسهم من سوء الحظ.



احتفالات الانقلاب الصيفى فى السويد

السويد

تحتفل السويد بيوم الانقلاب الصيفى بنفس التقاليد السويدية القديمة مثل تزيين المنازل والذهاب إلى المساحات الخضراء.



الانقلاب الصيفى فى فنلندا

فنلندا



فى فنلندا، يتم إشعال النيران بطريقة مختلفة، حيث يتم إشعال بطريقة تشبه الصورة المعروفة فى أذهاننا بحرق الجثث فى البحار، ولهذا فإن الصور التى ترصد طريقة احتفالهم بيوم الانقلاب الصيفى تبرز ذلك.