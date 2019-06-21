الإمارات تعفى أبناء السياح دون 18 عاما من رسوم تأشيرة الدخول

كتب بلال رمضان

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كافة السياح القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يخططون لزيارتها خلال الصيف الجارى إلى الاستفادة من التسهيلات والحوافز القيمة التى تتيحها لهم الدولة، فى مقدمتها إعفاء مرافقيهم ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، حسبما ذكرت صحف الإمارات، إن هذه التسهيلات تشمل الأبناء والبنات الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً شريطة أن يكونوا برفقة الوالدين أو أحدهما القادمين إلى الدولة بموجب تأشيرات سياحية، وبصرف النظر عن مدة صلاحية التأشيرة وسواء كانت قصيرة أو طويلة.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أنها ستطلق خلال الأسبوع المقبل حملة للتعريف بالإعفاءات الممنوحة لأبناء السياح وكيفية الحصول عليها خلال الفترة المذكورة، تتضمن توزيع نشرات توضيحية فى مطارات الإمارات ومنافذها الحدودية وعبر الجهات المعنية، مثل هيئات السياحة بالدولة والناقلات الوطنية ومكاتب السفر والسياحة، فضلاً عن نشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعلا.

وأوضحت الهيئة أن بإمكان الراغبين فى الاستفادة من هذه التسهيلات التقدم بطلباتهم من خلال القنوات الإلكترونية للهيئة أو عبر تطبيقها الذكى وضمن فئة (تأشيرة سياحة عائلية) وتعبئة بيانات الأبوين ومن ثم إضافة الأبناء وبياناتهم من خلال النظام الذى سيظهر لمقدم الطلب خلال فترة تطبيق هذه التسهيلات بأن الابن أو الابنة دون 18 عاماً معفى من الرسوم.

ولفتت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى أن بإمكان السياح الراغبين فى زيارة الدولة تقديم طلباتهم لاستخراج التأشيرات السياحية العائلية من خلال مكاتب السفر والسياحة المعتمدة فى بلدانهم، وكذلك من خلال مكاتب الناقلات الوطنية للدولة (طيران الإمارات، طيران الاتحاد، فلاى دبي، العربية للطيران)، والاستفادة من الإعفاء.

من ناحية أخرى، دعت الهيئة أولياء الأمور المقيمين فى الدولة إلى الاستفادة من قرار تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاماً، والذى يتم بموجبه منح المكفول على ذويه إقامة لمدة عام تجدد لعام إضافي، وذلك اعتباراً من تاريخ تخرجه فى الجامعة أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو بلوغه سن 18 عاماً.

وأشارت الهيئة إلى أن ولى الأمر لم يعد بحاجة إلى التقدم بطلبه تحت بند الحالات الإنسانية الذى كان يتطلب سابقاً إيداع ضمان مالى قدره 5000 درهم، حيث يتم تقديم الطلبات حالياً بشكل عادى من خلال منافذ الخدمة كافة التى تتيحها الهيئة وفى مقدمتها القنوات الإلكترونية (e-chanel) ومكاتب الطباعة أو الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب فى إمارات الدولة، وجميع مراكز الخدمة التابعة للهيئة وفى إطار إصدار إقامة أو تجديدها للأبناء وبرسوم قدرها 100 درهم عن الإقامة لمدة عام ومثلها عن التجديد لعام آخر.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن الاستفادة من هذا القرار تتطلب تقديم الوثائق الداعمة التى تشمل إرفاق شهادة الدراسة الثانوية العامة أو شهادة التخرج أو ما يفيد بذلك من الجامعة التى درس بها الابن سواء كانت داخل الدولة أو خارجها مصدقة حسب الأصول لمن أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية.