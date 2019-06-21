سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 04:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تبحث التعاون فى قضايا العمل مع المغرب ورواندا وغانا وإثيوبيا وأوغندا

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:00 م
الإمارات تبحث التعاون فى قضايا العمل مع المغرب ورواندا وغانا وإثيوبيا وأوغندا وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتى ناصر بن ثانى الهاملى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتى ناصر بن ثانى الهاملى، اليوم الجمعة، مع وزير الشغل والادماج المهنى المغربى محمد يتيم، أجندة أعمال الدورة ومساهمتها فى استعداد الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية للتعامل مع تحديات مستقبل العمل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه جرى - خلال اللقاء الذى عقد على هامش مؤتمر العمل الدولى الذى يختتم أعمال دورته الـ 108 غدا فى جنيف - التأكيد على العلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيز التعاون فى مجالات العمل.

كما بحث الهاملى، مع نظرائه فى كل من رواندا وغانا وإثيوبيا وأوغندا كل على حده، سبل تطوير العلاقات الثنائية فى مجالات العمل والقوى العاملة، على هامش مؤتمر العمل الدولى، واستعرضت اللقاءات الثنائية واقع سوق العمل فى الإمارات واحتياجاته من المهن وسياسات استقدام العمالة، فضلا عن التشريعات التى تحكم علاقة العمل بين أصحاب العمل وعمالة المنشآت من جهة، وبين أصحاب العمل والأسر والعمالة المساعدة بمختلف فئاتها من جهة أخرى.

وأكدت اللقاءات أهمية تطوير الشراكات الحكومية بين الإمارات والدول المشار إليها بما يسهم فى ضمان الحقوق العمالية فى كافة مراحل دورة العمل التعاقدى المؤقت.

 


وزير الموارد البشرية الاماراتى

وزير الشغل المغربى

العلاقات الاماراتية المغربية

مؤتمر العمل الدولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفد مصر أمام مؤتمر العمل الدولى بجنيف: نجحنا فى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى جرئ

الخميس، 13 يونيو 2019 01:20 م

آليات حل مشكلات العمالة المصرية واللبنانية على هامش مؤتمر العمل الدولى بجنيف

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:04 م

رئيس الوزراء الروسى يشارك فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف ..الاثنين المقبل

السبت، 08 يونيو 2019 01:16 م

"مستقبل العمل أكثر إشراقاً" شعار الدورة الثامنة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولى

السبت، 08 يونيو 2019 10:09 ص

رئيس الوزراء يستعرض تقريراً حول مشاركة مصر بالدورة 107 لمؤتمر العمل الدولى - صور

الإثنين، 04 يونيو 2018 03:00 م

"بوليفيا" تشكر مصر للدفاع عنها داخل لجنة المعايير بمؤتمر "العمل الدولية" بجينف

السبت، 02 يونيو 2018 10:16 م

صور.. وزير القوى العاملة يصل جنيف للمشاركة فى مؤتمر العمل الدولى

الثلاثاء، 29 مايو 2018 06:32 م

وزير العمل الأردنى رئيسا لمؤتمر العمل الدولى بجنيف

الإثنين، 28 مايو 2018 05:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة