"الإسكان": انطلاق فعاليات تسليم الأشجار المثمرة لسكان مدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، انطلاق فعاليات تسليم الأشجار المثمرة لسكان المدينة ضمن مبادرة بعنوان "أكتوبر هتتخضر"، والتى ينفذها جهاز المدينة بالمشاركة مع مبادرة جروب أكتوبر هتتغير لزراعة الأشجار المثمرة.



وأكد المهندس شريف الشربينى، أن مشاركة جهاز المدينة فى تلك الفعالية، تأتى انطلاقاً من حرص الجهاز على تبني ودعم المشاركة المجتمعية وتعميمها بالمدينة بأكملها، للارتقاء بمستوى المدينة وإظهارها بالشكل الحضارى اللائق بها، موضحاً أن فعاليات المبادرة انطلقت في الساعة 10 صباح اليوم من المحور المركزي بجانب بنك فيصل الإسلامى.



فعاليات تسليم الأشجار المثمرة لسكان مدينة 6 أكتوبر (1)



فعاليات تسليم الأشجار المثمرة لسكان مدينة 6 أكتوبر (2)



فعاليات تسليم الأشجار المثمرة لسكان مدينة 6 أكتوبر (3)



فعاليات تسليم الأشجار المثمرة لسكان مدينة 6 أكتوبر (4)