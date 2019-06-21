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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للتحلى "بأعصاب من حديد" فى الخليج

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:54 م
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للتحلى "بأعصاب من حديد" فى الخليج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
رويترز

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قالت أليساندرا فيلوتشى المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى جنيف اليوم الجمعة تعليقا على الوضع فى الخليج إن جويتريش قال "أوصى بشيء واحد فقط: تحلوا بأعصاب من حديد".

 

وقال مسؤولان إيرانيان لرويترز اليوم الجمعة إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يحذر فيها من أن هجوما أمريكيا على إيران بات وشيكا لكنه قال إنه لا يريد حربا مع إيران وإنما محادثات بشأن عدد من القضايا.

 

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب أصدر أمرا بتوجيه ضربات جويه لكنه عاد وتراجع عن ذلك فى وقت لاحق.


أنطونيو جوتيريش

الأمم المتحدة

إيران

أمريكا

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