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الأقباط يتوافدون للمشاركة فى احتفالات دير السيدة العذراء بأسيوط

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:06 ص
الأقباط يتوافدون للمشاركة فى احتفالات دير السيدة العذراء بأسيوط احتفالات دير السيدة العذراء بأسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي

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يواصل الأقباط توافدهم على دير السيدة العذراء الجنادلة بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، للمشاركة في احتفالات الدير السنوية بذكري تكريس أول كنيسة على اسم السيدة العذراء مريم  بمدينة فيلبي وعيد حالة الحديد.

وقال القس تادرس الأورشليمي أمين دير السيدة العذراء مريم بقرية الجنادلة بمركز الغنايم بأسيوط، لـ"اليوم السابع": إن دير الجنادلة، يبدأ الاحتفالات السنوية لعيد العذراء حالة الحديد من يوم 13 وحتى 28 يونيو من كل عام.

وأوضح أمين دير السيدة العذراء مريم بقرية الجنادلة بمركز الغنايم بأسيوط، لـ"اليوم السابع": علي مدار أسبوعين يتم إقامة القداس والصلوات وانطلاق دورة أيقونات العذراء، مساء كل يوم خلال فترة الاحتفالات، لنيافة الحبر الجليل الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم ورئيس الدير، يبارك المكان كما ان الزائرين يحرصون علي نيل البركة".

وأشار القس تادري الأورشليمي، إلي أن دير السيدة العذراء مريم "دير الجنادلة" تم تأسيسه في القرن السادس الميلادي، علي يد القديس الأنبا مقرفيوس، ابن حاكم مدينة قاو  بمركز البداري شرق النيل بأسيوط، ولد في عام 490 ميلاديا وتم الرهبنته في عام 520 ميلاديا، وجاء إلي هذا المكان وقام بتأسيس الدير".

وأضاف القس تادرس، أن دير الجنادلة ويتكون من كنيستين أثريتين، الأولى الكنيسة الكبيرة وأسست في القرن السادس  اسسها الأنبا مقرفيوس كانت مغارة فرعونية من القرن الاول مقسمه ثلاث خوارس بمستويات في سقف الجبل؛ كما يوجد بئر مياه بداخل دير الجنادلة يتم استخدام مياه للشرب حتي وقتنا هذا وهذا البئر يعود للعصر الروماني وعمقه 45 مترا ويتكون جزئين  30 متر حجارة مرصوصة بدون مواد بناء، والجزء الثاني 15 متر منحوته في الصخر، وهذا البئر يغطي احتياجات الدير من مياه الشرب".

 

القس-تادرس-الأورشليمي-أمين-دير-السيدة-العذراء-مريم-بقرية-الجنادلة-بمركز-الغنايم-بأسيوط
القس تادرس الأورشليمي أمين دير السيدة العذراء مريم بقرية الجنادلة بمركز الغنايم بأسيوط

 

دير-الجنادلة-الغنايم--(1)
دير الجنادلة الغنايم

 

دير-الجنادلة-الغنايم--(2)
دير الجنادلة الغنايم

 

دير-الجنادلة-الغنايم--(3)
دير الجنادلة الغنايم

 

دير-الجنادلة-الغنايم--(4)
دير الجنادلة الغنايم

 

دير-الجنادلة-الغنايم--(5)
دير الجنادلة الغنايم

 

دير-الجنادلة-الغنايم--(6)
دير الجنادلة الغنايم

 

دير-السيدة-العذراء-مريم-بقرية-الجنادلة-بمركز-الغنايم-بأسيوط
دير السيدة العذراء مريم بقرية الجنادلة بمركز الغنايم بأسيوط

 

رسومات-بالدير--(1)
رسومات بالدير

 

رسومات-بالدير--(2)
رسومات بالدير

 


اسيوط

دير السيدة العذراء

دير الجنادلة

عيد حالة الحديد

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