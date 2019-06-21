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اعرف فوائد الكرنب المجعد "الكالى" وضيفه لطبق السلطة

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:30 ص
اعرف فوائد الكرنب المجعد "الكالى" وضيفه لطبق السلطة فوائد الكرنب - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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هل سمعت من قبل عن "الكالى" أو الكرنب المجعد، وهو نوع من أنواع الكرنب له قيمة غذائية عالية وفوائد صحية لا حصر لها نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لموقع "Health".

فوائد الكرنب الكالى
فوائد الكرنب الكالى

فوائد الكرنب أو الكالى
 

غنى بالعناصر المغذية

الكالى من أكثر الأطعمة الغنية بالمواد المغذية، حيث يوفر الكوب الواحد منه أكثر من 100٪ من الحد الأدنى من الهدف اليومي لفيتامين C المقوى للمناعة وأكثر من 200 ٪ لفيتامين أ، الذى يحسن صحة العين والجلد والدماغ، وكذلك غنى بالمعادن الرئيسية، بما في ذلك البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والحديد والنحاس والفوسفور، كما أنه يوفر فيتامينات ب الذى يمنحك الطاقة وبعض أحماض أوميجا 3 الدهنية.

يحسن صحة العظام

الكالى هو مصدر رئيسي لفيتامين K، حيث يحتوي كوب واحد على ما يقرب من 700٪ من احتياجك اليومى من هذا الفيتامين، الذى  يحمى العظام ويساعد الدم على التجلط، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن نقص فيتامين ك يرتبط بزيادة خطر الاصابة بهشاشة العظام.

يقلل الالتهابات

الكالى هو مصدر فعال لمضادات الأكسدة المعروفة بتقليل الالتهاب، المسبب للشيخوخة المبكرة ويمنع تكون الجذور الحرة التى تسبب الأمراض.

يحمي القلب

الكرنب المجعد يقلل من الكولسترول الضار ويحمى صحة القلب والأوعية الدموية.

الكرنب كالى
الكرنب كالى

يقلل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوى على مركبات طبيعية تساعد فى الوقاية من السرطان وله القدرة على حماية الخلايا من تلف الحمض النووي ، وإيقاف المركبات المسببة للسرطان، وإبطاء نمو السرطان وانتشاره، بل وحتى موت خلايا السرطان.


فوائد الكرنب

فوائد كرنب الكالى

فوائد الكالى

الكرنب المجعد

فوائد الكرنب المجعد

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