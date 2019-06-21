استقرار أسهم أوروبا بمستهل التعاملات بفعل توترات إيران

رويترز

تسبب تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران فى وقف ارتفاع سوق الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد صعود قوى مدفوعا بإشارات من بنوك مركزية كبرى، على أنها توشك على اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد العالمى المتباطئ.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وافق على توجيه ضربات عسكرية لإيران ردا على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة، قبل أن يتراجع عن شن تلك الهجمات.

وقاد ذلك أسواق الأسهم الأسيوية للانخفاض وأبقى المؤشر ستوكس 600 الأوروبى، الذى ارتفع نحو 5% منذ بداية الشهر، مستقرا عند الفتح.

وسجل قطاع الاتصالات أداء يفوق السوق، ليرتفع 0.4% بعد أن وقعت تليكوم إيطاليا اتفاقا يفتح الباب أمام تكامل بين شبكتها للألياف الضوئية مع منافستها الأصغر أوبن فايبر.