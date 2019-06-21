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ارتفاع حصيلة المصابين على حدود قطاع غزة إلى 40 مصابا جراء عنف الاحتلال

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:48 م
ارتفاع حصيلة المصابين على حدود قطاع غزة إلى 40 مصابا جراء عنف الاحتلال عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
غزة /أ ش أ/

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ارتفعت أعداد المصابين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة إلى 40 مواطنا بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط وبقنابل الغاز بشكل مباشر بينهم مسعف وفتاة وشاب وصفت جروحه بالخطيرة، وآخرون بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسيرات الأسبوعية السلمية التى تقام أيام الجمعة من كل أسبوع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين شرق القطاع، فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين شرق مدينة غزة، وشرق جباليا شمال القطاع، والبريج وخان يونس ورفح، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات تم نقل بعضهم إلى المشافى وعلاج آخرين ميدانيا.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين، عصر اليوم الجمعة، للمشاركة فى الجمعة الثانية والستين لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونقلت الحافلات الآلاف من الفلسطينيين إلى خمسة مخيمات على طول الحدود للمشاركة فى جمعة "الأرض مش للبيع"، وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال على طول الحدود.

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة ان الطواقم الصحية فى النقاط الطبية والمشافى وسيارات الإسعاف أنهت استعداداتها لمواكبة انطلاق فعاليات الجمعة التى ارتقى خلالها 306 شهداء وأصيب 17581 مواطنًا بإصابات مختلفة منذ انطلاقها فى الثلاثين من مارس من العام 2018.

 


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فلسطين

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