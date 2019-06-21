إيران: سندافع عن أراضينا ضد أى هجوم من امريكا

كتب: أحمد علوى

شددت إيران، الجمعة، على أنها ستدافع عن أراضيها لمواجهة أى هجوم من الولايات المتحدة بعد أن أسقطت طائرة استطلاع أمريكية، فيما أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه وافق على تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية الليلة الماضية قبل أن يتراجع عن ذلك.

وفيما يخشى من أن تؤدى المواجهة بين البلدين العدوين إلى نزاع مفتوح، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة أنه "ليس مستعجلا" للرد عسكريا على إيران، مشيرا إلى أنه ألغى فى اللحظات الأخيرة ضربات ضدها ليل الخميس لأنه يريد تجنب وقوع العديد من الضحايا كما رأى أنها ستكون ردا مفرطا.

وأسقطت إيران، الخميس، طائرة أمريكية مسيرة قالت إنها كانت تحلق فى الأجواء الإيرانية. وتؤكد الولايات المتحدة من جهتها أن طائرتها أسقطت فى الأجواء الدولية.

لكن الخارجية الإيرانية كررت موقفها، الجمعة، مع تأكيدها على أن طهران تمتلك "أدلة لا يمكن إنكارها" على أن طائرة "جلوبال هوك" الأمريكية المسيرة التى أسقطت الخميس "كانت فى المجال الجوى الإيراني".