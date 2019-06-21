إيران تنشر أول صور لحطام الطائرة العسكرية الأمريكية المستهدفة

كتب محمد جمال ووكالات

نشرت قوات الدفاع الجوي الإيرانية اليوم مجموعة صور تظهر أجزاء مختلفة، تقول إنها للطائرة الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها بصواريخ "خرداد 3" الإيرانية أمس الخميس، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وتظهر الصور بقايا مختلفة من الطائرة التي أكد الحرس الثورى إسقاطها فجر أمس "بعد دخولها أجواء البلاد وليس فوق المياه الدولية" ،وقال العميد في الدفاع الجوي الإيرانى قادر رحيم زاده، إن اسقاط الطائرة الأمريكية "ناجم عن الطبيعة العدائية لأمريكا وعدم اكتراثها لحقوق الدول الأخرى"، مؤكدا أن بحوزة طهران تسجيلات لجميع الإنذارات التي وجهت للطائرة وإحداثيات المسارات التي اتبعتها.

وتعد طائرة "جلوبال هوك" أو RQ-4C التي تم إسقاطها، واحدة من أحدث طائرات التجسس في العالم، وتقدر قيمتها بأكثر من 200 مليون دولار.







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