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إيران ترد على رسالة أمريكا برفض المحادثات وتحذر من العواقب الإقليمية والدولية

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:21 ص
إيران ترد على رسالة أمريكا برفض المحادثات وتحذر من العواقب الإقليمية والدولية دونالد ترامب وحسن روحانى
رويترز

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قال مسؤولان إيرانيان، لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر سلطنة عمان الليلة الماضية للتحذير من هجوم أمريكى وشيك على إيران.

وذكر أحد المسؤولين لـ"رويترز" - طالبا عدم ذكر اسمه - إن ترامب قال فى رسالته إنه ضد أى حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا، وحدد فترة زمنية قصيرة للحصول على ردنا، لكن رد إيران الفورى هو أن القرار بيد الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى، فى هذه المسألة".

وقال المسؤول الثانى، "أوضحنا أن الزعيم الأعلى يعارض أى محادثات، لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار، ومع ذلك أبلغنا المسؤول العمانى أن أى هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية".

 


دونالد ترامب

المرشد الاعلى الايرانى

الصراع الامريكى الايرانى

الخليج العربى

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