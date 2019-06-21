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إيران: امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:47 م
إيران: امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة قائد الحرس الثورى الإيرانى حسين سلامى
رويترز

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قال قائد الحرس الثورى الإيرانى، اليوم الجمعة أن قواتنا امتنعت عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة التى أسقطناها.

كما أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، أن قرار استهداف الطائرة الأمريكية المسيرة وإسقاطها اتخذ بعد تحذيرها ثلاث مرات.

وأكد للتلفزيون الرسمي الإيراني اليوم أن آخر إنذار وجه للطائرة كان عند الساعة 03:55 فجرا، إلا أن عدم استجابتها للتحذيرات دفع بقواته لاتخاذ قرار إسقاطها في الساعة 04:05.

وأضاف أن الطائرة الأمريكية "تجاوزت الحدود الإيرانية"،وأشار إلى أن قواته انتشلت القطع الخفيفة الطافية التي تبقت من الطائرة، فيما غرقت القطع الأثقل في البحر، كما يجري نقل حطامها حاليا إلى العاصمة طهران.

وشدد على أن حطام الطائرة يعتبر "وثيقة تثبت انتهاك واشنطن للحدود الإيرانية".

يذكر أن طهران نشرت اليوم مجموعة صور تظهر أجزاء مختلفة، تقول إنها للطائرة الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها بصواريخ "خرداد 3" الإيرانية.

 


الحرس الثورى

إيران

أمريكا

الطائرة الميسرة

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