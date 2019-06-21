إيران: امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة

رويترز

قال قائد الحرس الثورى الإيرانى، اليوم الجمعة أن قواتنا امتنعت عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة التى أسقطناها.

كما أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، أن قرار استهداف الطائرة الأمريكية المسيرة وإسقاطها اتخذ بعد تحذيرها ثلاث مرات.