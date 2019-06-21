إقبال كبير على منافذ تذكرتى قبل ساعات من انطلاق كأس الأمم الأفريقية

شهدت منافذ تذكرتى، إقبالا كبيرا من المشجعين للحصول على تذاكر كأس الأمم الأفريقية، قبل ساعات من انطلاق البطولة.

ويخوض منتخب مصر، لقائه الأول أمام منتخب زيمبابوى على استاد القاهرة فى العاشرة مساء اليوم الجمعة فى مباراة افتتاح كان 2019.