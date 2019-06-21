إصابة 4 من أسرة واحدة فى حادث انقلاب دراجة نارية بالفرافرة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصيب 4 أشخاص، منذ قليل، بينهم طفلان من أسرة واحدة فى حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد وصول 4 مصابين من أسرة واحدة فى حادث مرورى إلى مستشفى الفرافرة المركزى.

تبين انقلاب دراجة نارية، بمدينة الفرافرة أسفر عن إصابة عبد الرحيم عبد الحكيم صابر، 49 سنة، وزوجته محاسن خلف أحمد 25 سنة، أحمد عبد الرحيم عبد الحكيم 6 سنوات، عبد الرحيم فارس عبد الرحيم سنة ونصف بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الفرافرة المركزى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وجارى إخطار النيابة العامة للتحقيق.