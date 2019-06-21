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إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:01 م
إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة إصابة فلسطينى - صورة أرشيفية
غزة /أ ش أ/

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أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة شاب بالقدم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مشاركته فى مسيرات العودة على حدود قطاع غزة.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين، عصر اليوم الجمعة، للمشاركة فى الجمعة الثانية والستين لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونقلت الحافلات الآلاف الفلسطينيين إلى خمسة مخيمات على طول الحدود للمشاركة فى جمعة "الأرض مش للبيع".

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال على طول الحدود.

وتمكن مجموعة من الشبان من الاستيلاء على معدات مراقبة تابعة للاحتلال بالقرب من موقع المدرسة شرق مخيم البريج.

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة ان الطواقم الصحية فى النقاط الطبية والمشافى وسيارات الاسعاف انهت استعداداتها لمواكبة انطلاق فعاليات الجمعة، التى ارتقى خلالها 306 شهداء وأصيب 17581 مواطنا بإصابات مختلفة منذ انطلاقها فى الثلاثين من مارس من العام 2018.

وكان نحو تسعين فلسطينيا أصيبوا فى الجمعة الماضية اثر قمع المتظاهرين المشاركين فى الجمعة الـ 61.

 


فلسطين

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غزة

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قوات الاحتلال الاسرائيلى

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